La flautista Sofia Bevilacqua e l’arpista Francesco Andorno in concerto

Vercelli, Società del Quartetto: venerdì 15 luglio, alle 21, al Ridotto del Teatro Civico in concerto Francesco Andorno, arpa e Sofia Bevilacqua, flauto Due giovani artisti saranno protagonisti dell'appuntamento della Stagione concertistica.

In programma di F. Liszt/H. Reniè: "Un Sospiro", Domenico Scarlatti: "Sonata in si minore K. 27", Parish-Alvars: Variazioni sulla Norma, André Jolivet: Alla Rustica, Eugéne Bozza: Deux Impressions, Camille Saint Saens: "Sonata per violino e arpa op. 124", Claude Debussy: "Rêverie".



Biglietti disponibili nella sede della Società del Quartetto, in via Monte di Pietà, aperta dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18.