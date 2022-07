Paganini, Tárrega, Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla con Gibboni e Dalia

Vercelli, Viotti Festival Estate: prosegue la rassegna al Museo Leone con il terzo concerto che avrà quali protagonisti Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia. L'appuntamento è per sabato 16 luglio alle 20. Proporranno musiche di Paganini, Tárrega, Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla.

Classe 2001, Gibboni di recente ha conquistato il 56º Premio Paganini di Genova, con premio speciale per la miglior esecuzione del Concerto di Paganini, il premio speciale del pubblico e il premio speciale per la miglior interpretazione dei Capricci di Paganini.

Carlotta Dalia, classe 1999, come sottolinea Canziani ha tenuto il suo primo recital a 12 anni a 16 ha inciso il suo primo CD Gran Solo per DotGuitar/CD e ha vinto più di 40 premi in Concorsi nazionali e internazionali.

Il costo dell’ingresso, a posto libero, è di 10 euro acquistabile online sul sito del viottifestival.it oppure alla biglietteria “Viotti Club” via Galileo Ferraris 14, Vercelli, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18,50 (orario estivo, valido fino al 30 settembre) o al Museo Leone un’ora prima del concerto.

Alle 19 di sabato 16 sarà offerto un aperitivo di benvenuto (compreso nel biglietto di ingresso) curato dalla pasticceria e biscottificio artigianale “Il Mattarello”.

Il Viotti Festival Estate mette a disposizione alcuni biglietti gratuiti per i lettori del giornale La Sesia da richiedere

a [email protected]

