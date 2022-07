"Il Gran Paradiso e il suo Re" protagonisti al Forte di Bard

A partire dal 16 luglio e fino al 9 ottobre il Forte di Bard ospita il progetto espositivo del 25° Gran Paradiso Film Festival “GPFF in mostra - Il Gran Paradiso e il suo Re”, ideato da Fondation Grand Paradis e co-prodotto dall’Associazione Forte di Bard con la collaborazione del Parco Nazionale Gran Paradiso, un doppio viaggio nei segreti dell’animale simbolo del Parco Nazionale Gran

Paradiso, lo stambecco.

I sorprendenti scatti del fotografo Giorgio Marcoaldi - tratti dal volume “Il Re, lo stambecco del Parco Nazionale Gran Paradiso” - e le immagini cinematografiche straordinarie dei registi francesi Anne ed Erik Lapied raccontano una storia di equilibrio fra uomo e natura e di reciproca salvezza, nel primo Parco nazionale d’Italia. Nel 2022 la Valle d’Aosta celebra la concomitanza di due ricorrenze dal forte valore simbolico: il 100° anniversario dell’istituzione del Parco Nazionale Gran Paradiso e la 25 ma edizione del Gran Paradiso Film Festival - principale evento culturale dell’area del Gran Paradiso, che si terrà dall’11 luglio al 6 agosto nelle tre valli valdostane dell’area protetta e la cui sezione “GPFF in mostra” sarà visitabile per tutta l’estate al Forte di Bard, con uno spin off nel Gran Paradiso. Da qui la nascita di una rinnovata e più ampia collaborazione tra Fondation Grand Paradis ed il polo culturale del Forte di Bard.

Il progetto espositivo si snoda attraverso la storia, i luoghi, le caratteristiche ed il valore simbolico dello stambecco alpino, offrendo ai visitatori vari spunti e suggestioni per avvicinarsi alla realtà unica del Gran Paradiso.

L'inaugurazione si terrà il 16 luglio alle ore 19.30 e vedrà la presenza dei suoi protagonisti – Giorgio Marcoaldi e Anne ed Erik Lapied che nell’occasione saranno insigniti del titolo di “Gran Paradiso Ambassador” per aver contribuito a veicolare, con il loro operato, i valori e le immagini del Gran Paradiso nel mondo. A seguire un rinfresco e la proiezione del film “Le Temps d’une Vie” di Anne, Erik e Véronique Lapied l’emozionante racconto della vita di uno stambecco, con straordinarie riprese girate all’interno dell’area protetta. La pellicola sarà proiettata nel corso della mostra all’interno dell’auditorium dell’Opera Mortai del Forte di Bard in altre tre date: sabato 13 agosto, sabato 3 settembre e sabato 8 ottobre, alle 16.

Lo spin off della mostra “Il Gran Paradiso e il suo Re” sarà invece allestito outdoor nelle stesse date presso il Villaggio Minatori di Cogne, sede di Fondation Grand Paradis, ed espone una diversa selezione di scatti di Giorgio Marcoaldi, sempre dedicati alla Capra ibex, che riportano il progetto nei luoghi che racconta. Lo spin off sarà visitabile gratuitamente ogni giorno a qualsiasi ora.





Il Gran Paradiso e il suo Re

Opera Mortai Forte di Bard

Orari:

dal martedì al venerdì 10 – 18

sabato, domenica e festivi 10 – 19

Ad agosto aperta anche al lunedì

Tariffe:

Intero: 8 euro

Ridotto: 7 euro

Gratuito: 0-25 anni, Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, Abbonamenti Musei

Lombardia Valle d’Aosta, Membership Card Forte di Bard