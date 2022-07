Ludovica De Bernardo suona Mozart e Prokofiev

Un’inedita rassegna pianistica suddivisa in quattro appuntamenti fra luglio e dicembre, dedicata all’opera di Wolfgang Amadeus Mozart e di Sergei Prokofiev, prende forma per la Stagione della Società del Quartetto a partire da venerdì 8 luglio con il concerto di Ludovica De Bernardo, Museo Borgogna, alle 21.

Giovane pianista napoletana, Ludovica De Bernardo consegue la laurea specialistica in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio di Trento. Ludovica De Bernardo si è già esibita in importanti festival e rassegne quali il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, la Società dei Concerti di Milano, la Sagra Musicale Umbra, la Società dei Concerti di Ravello, “Federimusica” di Napoli con il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Steinway House di Monaco di Baviera, Hochschule di Norimberga, Andermatt Music per The new generation Festival.

Ha debuttato al Festival di Ravello con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta da Wayne Marshall e al Teatro La Fenice di Venezia in duo con il violoncellista Enrico Bronzi. Ha vinto il Primo Premio alla XIII edizione del Concorso Internazionale Pianistico “Città di Treviso”.

Tutti i concerti si svolgeranno al Museo Borgogna. Per informazioni e biglietti rivolgersi a Società del Quartetto.