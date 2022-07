Tre serate con Irene Grandi, Panariello e Tommaso Paradiso

Vercelli: tra concerti e spettacoli prosegue la rassegna comunale estiva Musa. Martedì 5 luglio alle 21,30 Irene Grandi presenta “Io in blues”, canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, di ispirazione blues, Etta James, Otis Redding, ma anche Pino Daniele, Battisti, Mina, solo per citarne alcuni. Si potranno anche ascoltare canzoni dal repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rock-blues.

Giovedì 7 luglio alle 21,15, dopo il successo ottenuto con le date teatrali, Giorgio Panariello torna con delle nuove date per il suo spettacolo “La Favola Mia”, che lo porteranno in giro per l’Italia durante l’estate. Lo spettacolo, in cui Panariello racconta e si racconta, ripercorre i 20 anni di carriera dell’attore e comico toscano tra teatro, cinema e televisione, spaziando dall’attualità ai classici del suo repertorio. Non mancheranno risate e un pizzico di irriverenza.

I biglietti per il concerto di Irene Grandi e per lo spettacolo di Giorgio Panariello acquistabili on line su www.vivaticket.it o presso Dosio Music.

Sabato 9 luglio alle 21 Tommaso Paradiso annuncia la sua estate in musica con il Tommy Summer Tour 2022. La scaletta 2022 comprende tutti i singoli del cantautore, dai primi successi fino alle uscite più recenti contenute nell’ultimo album “Space Cowboy”. Il concerto non prevede posti a sedere.

Biglietti in vendita on line su www.dice.fm & www.ticketone.it