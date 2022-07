Il 6 luglio alla fortezza il Live Tour di Elisa, Back to the Future 

Tanta musica nell’estate 2022 del Forte di Bard. E conferenze, spettacoli ed intrattenimenti per la famiglia. Artisti di fama nazionale ed internazionale impreziosiscono il debutto della rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Forte di Bard e l’Associazione culturale Aosta Classica. Gli appuntamenti in calendario tra fine luglio e fine agosto vedranno protagonisti big assoluti della musica e dello spettacolo: Angelo Branduardi (venerdì 22 luglio), Malika Ayane (domenica 24 luglio), il chitarrista Al Di Meola (giovedì 28 luglio), Toquinho (domenica 31 luglio), Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet (domenica 21 agosto), Arturo Brachetti che con l’Ensemble Symphony Orchestra, porterà in scena venerdì 26 agosto lo spettacolo Pierino, il lupo e l’altro. Le prevendite sono aperte sul portale ticketone.it.

Un’altra grande voce illumina l’Estate del Forte: mercoledì 6 luglio 2022 la fortezza ospiterà la tappa valdostana del Live Tour di Elisa, Back to the Future (ultimissimi posti disponibili su ticketone.it).

Musica anche lunedì 15 agosto, con il concerto Carmina Burana, nella versione originale del compositore Carl Orff per solisti, coro, pianoforti e percussioni, eseguito dai solisti, coro ed ensemble strumentale Gli Invaghiti. L’iniziativa è in collaborazione con Kalendamaya, Festival internazionale di Cultura e Musica Antica (ingresso unico 10 euro).

Quattro gli appuntamenti con la rassegna culturale Forte di Bard Incontri promossa in collaborazione con la libreria Mondadori di Ivrea. Interverranno l’alpinista e scrittore Mario Curnis (sabato 9 luglio), lo storico e saggista Luciano Canfora (lunedì 8 agosto), l’alpinista Hervé Barmasse (giovedì 11 agosto) e la scrittrice Giada Messetti (sabato 20 agosto). Gli incontri ad ingresso gratuito avranno inizio alle ore 21 su prenotazione (0125 833811 - [email protected]).

E ad agosto per i più piccoli, un ricco calendario di laboratori didattici alla scoperta del Forte, della sua storia e delle mostre in corso.