Da Carolina Benvenga al Color Summer Festival: 2200 spettatori

Vercelli: successo per l’avvio della stagione comunale di eventi estivi Musa. I numeri parlano da soli: 1200 tra adulti e bambini hanno ballato e cantato sulle note di “Vedo vedo” il cavallo di battaglia di Carolina Benvenga. La serata dedicata ai giovani ed ai ragazzi non è stata da meno, oltre 1000 i giovani che hanno partecipato al Color Summer Festival e ballato alla silent night. Hanno presentato la serata il vice sindaco Massimo Simion e l’assessore agli Eventi Domenico Sabatino. L’estate dei vercellesi e non solo sarà allietata per i prossimi due mesi da concerti, spettacoli comici e tanto altro.