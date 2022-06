In biblioteca Festa della Musica con la giovane band "The four Jam”

Santhià: oggi, venerdì 24 giugno, alle ore 21 nel giardino della biblioteca, la Festa della Musica, che porterà in città qualcosa di innovativo. Durante la serata si esibirà, infatti, il gruppo “The four Jam”, giovane band composta da Samuel Perinotto alla tromba, Alessio Pagliero al pianoforte, Alessandro Rosin al contrabbasso e Samuele Cavallone alla batteria.

"Siamo tutti ragazzi di 15 e 16 anni - raccontano i componenti della band - Ci siamo conosciuti due anni fa. A causa del Covid, abbiamo però iniziato a trovarci per provare l'anno successivo e così abbiamo deciso di organizzare una jazz band. Abbiamo iniziato ad esibirci ad ottobre 2021 e continuiamo tuttora".

Il consigliere delegato alla cultura Renzo Bellardone commenta: "Come ormai dal 2016, anche quest’anno, Santhià celebra la Festa Europea della Musica e, considerando che la nostra si proclama Città della Musica, non potrebbe essere altrimenti. Non posso che esprimere la mia soddisfazione nell’aver, ogni anno, proposto un genere e formazioni diverse tra loro, puntando quest’anno su un gruppo di giovanissimi che sta collezionando inviti e successi prestigiosi". .

"Santhià accoglierà il giovane gruppo “The four Jam”, e sono molto curiosa di vedere esibire, nel nostro bel giardino della biblioteca civica. Anche in ambito artistico e musicale: largo ai giovani" sottolinea il sindaco Angela Ariotti.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà trasferita nella sala interna della stessa biblioteca.