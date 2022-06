Tricolore non solo una bandiera: fotografie di Emilio Ingenito

Torino: fino al 17 giugno sarà esposta per la prima volta in Piemonte, nella Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale, la mostra "Tricolore non solo una bandiera" di Emilio Ingenito (direttore dell'Automobile Club Vercelli). Trenta immagini, di un progetto più ampio, iniziato nel 2007 e concluso nel 2017, con l'intento di raccontare il "nostro Tricolore" sotto le più svariate forme, nell'arte, negli arredi urbani, negli oggetti di uso comune, nel cibo e nell'abbigliamento.

Come ricorda Ingenito, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che tanto lo amava, diceva che nel tricolore si identifica "il simbolo moderno di un popolo antico, ricco di cultura, di tradizioni, di arte e di nobiltà d'animo".





Esposizione alla Galleria Carla Spagnuolo, a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15: visitabile dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì. Chisa sabato, domenica e festivi. L'ingresso è gratuito.