Change Over: riflessi dell’arcobaleno

“Change Over” è il progetto fotografico ad opera dell’artista Salvatore Giò Gagliano. "Change Over": il cambiamento cui fa riferimento l’autore è da intendersi su molteplici livelli, della società che si ravvisa tra le generazioni, della percezione di noi stessi nel corso delle nostre varie evoluzioni personali, della concezione di rispetto delle diversità. A presentare l'iniziativa artistica è il direttivo del comitato Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia che spiega: "In occasione del mese del Pride abbiamo infatti deciso di sponsorizzare la realizzazione di una mostra itinerante che sarà dislocata tra le vetrine del centro storico di Vercelli e non solo così che l’arcobaleno della rivoluzione lgbti+ raggiunga più persone possibili. Giò ha voluto regalarci, delle lenti arcobaleno con cui osservare i corpi, gli sguardi e le espressioni dei modelli immortalati, con un messaggio che ci trasmette una chiara speranza per il futuro. Un cambiamento dopo l’altro, infatti, come i riflessi dell’arcobaleno cambiano incessantemente sui volti, non potrà che portarci a piccoli passi verso il mondo che sogniamo: un mondo in cui le diversità tra gli esseri umani vengano semplicemente percepite come le diversità tra i colori, senza etichette e senza sovrastrutture, proprio perché un arcobaleno esiste solo se tutti i colori che lo compongono brillano insieme con la stessa intensità. Le foto di Salvatore Giò Gagliano sono esposte in vetrina fino al 30 giugno alla Libreria Mondadori, da Erba d cà, da Pachamama e da I Am wear"

Oggi sabato 11 giugno nel locale Vicolo Schilke dalle 18,30 festa ed esposizione di alcune opere del progetto “Change Over” di Gagliano ma anche alcune della mostra “In My Pace” a cura di Giulia Lungo inaugurata in occasione del Vercelli Pride 2019.