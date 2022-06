Militaria Vercelli dai Celti ai giorni nostri: mostra di modellismo

“Militaria Vercelli dai Celti ai giorni nostri” è il titolo della mostra di modellismo organizzata dell’Associazione Insigniti Ordine della Repubblica, Aior, con il patrocinio della Comune di Vercelli. L’esposizione è un’occasione per ripercorrere la storia, guidati da meravigliosi modellini, realizzati con cura e passione - ha affermato il sindaco Andrea Corsaro – sarà anche un momento per far scoprire ai ragazzi questa arte". La mostra sarà inaugurata sabato 11 giugno, alle 11 al Piccolo Studio. I curatori della mostra sono Lorenzo Gianella ed il generale Benito Maglitto. Il presidente dell’Aior Fulvio Pacileo ha sottolineato "vedere e non solo ascoltare la storia regala ai giovani la possibilità di risalire alla memoria, sarà un momento istruttivo e formativo". Insieme ai curatori Gianella, Maglitto, al sindaco e a Pacileo anche Gianni Marino, socio Aior e vice presidente del consiglio comunale.

"Saranno coinvolti in questa attività - hanno spiegato i curatori - una decina di modellisti espositori che presenteranno modellini collocabili in un ampio arco periodo di tempo, partendo dai Celti ed attraversando il Medioevo, il periodo napoleonico e le due guerre mondiali, arrivando fino ai giorni nostri. Si potranno ammirare sia modellini dinamici, sia i modellini statici soldatini, carri armai, velieri. Inoltre nei pomeriggi di sabato e domenica sarà allestito uno spazio a cura di un maestro modellista che illustrerà le varie fasi della realizzazione di un soldatino, e gli aspiranti modellisti potranno cimentarsi e provare a costruire un soldatino".

La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta gratuitamente sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.