“Camminare, solo un percorso?”: l'11 giugno presentazione del concorso

Santhià: l'associazione di promozione sociale Maresca in collaborazione con l’associazione Europea delle Vie Francigene, l’associazione Amici della Via Francigena di Santhià, la Pro Loco di Santhià e l’Unpli Piemonte, ha indetto il concorso “Camminare, solo un percorso?”. Il concorso, che sarà presentato sabato 11 giugno alle 10,30 nella sede di Maresca, in corso Nuova Italia 141, è rivolto a tutti i maggiorenni che amano condividere le loro esperienze e desiderano cimentarsi in una disciplina artistica.

L’iniziativa nasce per motivare l’animo creativo dei pellegrini o dei semplici camminatori o visitatori a descrivere sentimenti, impressioni, riflessioni e idee provate durante un tratto della Francigena percorsa a piedi e dal desiderio di raccogliere il vissuto, reso in arte, dell’esperienza del camminare lungo una via che vanta una lunghissima storia di pellegrinaggio. E' possibile perciò descrivere l’esperienza con una pagina di diario, un racconto, una poesia, un articolo di giornale, un post per un social, un disegno, una pittura, una fotografia, musica, canzoni.

L’aps Maresca Onlus raccoglierà le opere per poi pubblicarle sia on line, sui siti degli organizzatori, sia su album cartaceo. Ogni opera sarà sottoposta al giudizio della giuria, composta da alcuni esperti e un presidente, che valuterà e indicherà le tre più significative per ciascuna sezione. L’opera potrà essere consegnata, entro il 30 ottobre, di persona o per posta o corriere o per e-mail. La premiazione del concorso sarà il 26 novembre presso la sede dell'associazione. Per informazioni e per eventuali accordi di consegna è possibile chiamare il mercoledì il numero 335 5287248 dalle 10 alle 12.