Iniziative per i 557 anni dalla nascita di Mercurino Arborio Gattinara

L’archivio di Stato di Vercelli organizza due giorni di iniziative gratuite in onore di Mercurino Arborio Gattinara: il 10 giugno a Vercelli e l’11 giugno a Gattinara. Questo in onore del 557° anniversario della nascita del vercellese, Gran Cancelliere dell’imperatore Carlo V, cardinale, nonchè una delle personalità più influenti dell’Europa del suo tempo, si terranno due giorni di eventi gratuiti e aperti al pubblico.

Venerdì 10 giugno dalle 9,30 all’Archivio di Stato in via Manzoni 11 a Vercelli si terrà il convegno Mercurino Arborio Gattinara e la sua piccola patria: pensiero, memoria, territorio, organizzato dall’Upo (Università del Piemonte Orientale), con la collaborazione dell’Archivio di Stato di Vercelli, dell’Associazione Culturale di Gattinara, della Società Storica Vercellese e il patrocinio della città di Vercelli.

Il 10 giugno, per tutta la durata del convegno, sarà possibile visitare una mostra documentaria allestita con originali ed autografi di Mercurino presso l’Archivio di Stato di Vercelli. Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming, visualizzabile al seguente link https://youtu.be/aSaxLlmSU_A e utilizzando il seguente QR Code:





Sabato 11 giugno dalle 9,30 nella sede dell’Associazione Culturale di Gattinara, in Via Cardinale Mercurino 14 a Gattinara, si potranno invece visitare i luoghi legati alla vita di Mercurino: il Palazzo Marchionale; la Chiesa di San Pietro dove ne sono conservate le spoglie; il Convento dei Canonici Lateranensi; la Torre delle Castelle; il Monastero di Lenta. Per le visite nei dintorni di Gattinara è richiesto lo spostamento con mezzi propri. Sabato 11 alle 13 sarà possibile partecipare facoltativamente al pranzo all’Associazione culturale di Gattinara per cui è necessaria la prenotazione entro le 16 di oggi, giovedì 9 giugno

scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]