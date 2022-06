Recovery Sound: il 21 giugno la Festa della Musica 2022

Vercelli: il 21 giugno si terrà la 28a edizione della Festa della Musica, un appuntamento nazionale a cui Vercelli prende parte ormai da alcuni anni. Il titolo nazionale di questa edizione è Recovery Sound, seguito dal sottotitolo scelto dall’Informagiovani del Comune di Vercelli: La Musica Chiama Chi Ama la Musica. Band, artisti e amanti della musica avranno la possibilità di esibirsi davanti ai principali bar e locali della nostra città o anche in spazi pubblici e privati.

Si può aderire alla Festa della Musica di Vercelli 2022 iscrivendosi presso l’Informagiovani e inviando il modulo di adesione alla mail [email protected] entro la mezzanotte del 14 giugno. È possibile partecipare come musicista, cantante, dj o in altre forme che in ogni caso celebrino la musica in tutte le sue dimensioni. Lo spirito della festa è che sia libera, gratuita ed aperta a ogni espressione musicale, a musicisti singoli, gruppi, professionisti o amatori: tutti possono partecipare.

Chi vorrà aderire all’iniziativa potrà esibirsi presso aree pubbliche cittadine, spazi privati (cortili, balconi…) locali pubblici di comune accordo con i gestori. L’unico requisito per partecipare è l’iscrizione, con la quale l’esibizione verrà segnalata e promossa sul sito nazionale della Festa della musica, su Vercelligiovani e social collegati. Le esibizioni saranno spontanee in quanto nate dalla libera volontà di aderire alla Festa. Il luogo esatto dell’esibizione verrà stabilito in accordo con l’Informagiovani, successivamente alla iscrizione e secondo il regolamento disponibile su Vercelligiovani.it.



Il Calendario degli appuntamenti sarà disponibile dopo il 14 giugno sul sito www.vercelligiovani.it nella sezione dedicata alla Festa della musica 2022.

Per Info e iscrizioni contattare l’Informagiovani al numero 379 101 5881, alla mail [email protected] o di persona nella nuova sede di Via Laviny 67.