Vercelli, Museo Borgogna: "Diffrazione", concerto a cavallo fra jazz e musica classica, venerdì 10 giugno alle 21, con musiche di Duke Ellington ed Erik Satie e la partecipazione del sassofonista Andrea Morelli, della pianista Silvia Belfiore e del fisarmonicista Gianni Coscia, autentica leggenda del jazz italiano.

Il concerto, nato da un’idea di Silvia Belfiore e di Andrea Morelli, accosta Duke Ellington, il più "sinfonico" e classicheggiante dei jazzisti, ad Erik Satie, compositore francese del XIX secolo, molto amato dai jazzisti, poiché considerato come una sorta di musicista d’avanguardia. Tra i brani in programma, le Gnossienne e le Gymnopedies di Satie, Black Beauty e In A Sentimental Mood di Ellington. I biglietti sono disponibili alla Società del Quartetto.