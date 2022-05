"Scegli la tua musica per rigenerarti": terzo concerto il 27 maggio

Vercelli, ospedale Sant'Andrea: venerdì 27 maggio nell'aula magna, in corso Mario Abbiate, alle 17, è in programma il terzo concerto, a ingresso libero, della rassegna "Scegli la tua musica per rigenerarti" che avrà quale protagonista il "Trio di fiati della Camerata Ducale". Si tratta di una formazione composta da Alessandro Longhi al flauto, dal ventiduenne Luca Vacchetti al fagotto e da Nelson Nuñez all'oboe: musicisti di primissimo piano, dalla luminosa carriera, abituati ad esibirsi con le orchestre più prestigiose e ad essere guidati dalle bacchette più importanti, quali Muti, Piovani, Chailly. Tre professionisti accomunati dal far parte dell'Orchestra Camerata Ducale, “colonna” da oltre vent'anni del Viotti Festival. E proprio la Camerata Ducale ha offerto loro la possibilità di dare vita a questo Trio: durante l'emergenza Covid, infatti, il Viotti Festival ha lanciato una formula di fruizione musicale che ha avuto grande successo, ovvero i Concerti Face to Face, per uno spettatore solo. Proprio in quest'occasione i tre solisti si sono ritrovati ad esibirsi insieme, e di qui ha preso il via il cammino di questa originale formazione. Questo terzo concerto nasce dunque con le premesse migliori, non solo per l'alto livello artistico, ma anche per la grande disponibilità di questi tre grandi interpreti a portare la musica fuori dalle cornici tradizionali, avvicinandola alle persone e immergendola nei contesti sociali più diversi. Per informazioni e prenotazioni (ricordiamo che in ogni caso l'ingresso è sempre gratuito) è possibile chiamare il numero 328 1503578 oppure scrivere a [email protected]

Nato nel 2018, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e capitanato da Asl di Vercelli in collaborazione con Città di Vercelli, l'Università del Piemonte Orientale e Muvv, la rete dei Musei di Vercelli e Varallo, il progetto "Dedalo – volare sugli anni" è finalizzato alla promozione di stili di vita salutari. Un “pacchetto” di proposte da offrire alla comunità̀ con una formula che punta a coinvolgere nuovi pubblici o addirittura i “non pubblici”. Esempio ideale di questo impegno è "Scegli la tua musica per rigenerarti", una rassegna di sei concerti, pensati in modo da spaziare tra le epoche e i generi musicali, realizzati nei mesi di maggio e giugno sempre al venerdì in aula magna alle 17 – in un luogo nel quale la musica può senz'altro avere un impatto profondo e positivo, ovvero l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

La rassegna si inserisce nell'ambito del programma Well Impact, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e dedicato all’impatto della cultura sul benessere delle persone e delle comunità. I concerti, tutti a ingresso gratuito, sono rivolti sia a chi frequenta l'ospedale come luogo di cura, ovvero i pazienti e i loro famigliari, ma anche a tutti gli operatori sanitari, i quali possono vedere in questi appuntamenti delle occasioni per migliorare il loro ambiente di lavoro e per allentare le tensioni che la loro attività comporta. La formula stessa dei concerti è pensata per creare coinvolgimento e partecipazione: saranno infatti gli stessi spettatori a poter scegliere i brani da ascoltare, avviando così una piacevole interazione con i musicisti. I protagonisti sono talenti di assoluto livello, come conferma il fatto che siano stati selezionati dalla Camerata Ducale, organizzatrice di una stagione concertistica internazionale quale il Viotti Festival di Vercelli.