Concerto sinfonico dell'Orchestra del Conservatorio Cantelli di Novara

Sabato 28 maggio, l'Orchestra del Conservatorio Cantelli di Novara si esibirà a Vercelli, al Teatro Civico alle 21 in un concerto sinfonico nell’ambito della Stagione 2022 della Società del Quartetto. Diretta dal Maestro Nicola Paszkowki, l’Orchestra eseguirà, insieme con la pianista Giulia Ventura, il Concerto N. 4 in Sol maggiore di Ludwig van Beethoven per pianoforte e orchestra, e nella seconda parte, la Sinfonia N. 8 in Si minore D 759 “Incompiuta” di Schubert e la Suite “Ma Mère l’Oie” di Maurice Ravel. Si tratta di una realtà rara nel panorama nazionale dei Conservatori di musica, per produzione e programmi realizzati. L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Guido Cantelli, sotto la guida preziosa di Nicola Paszkowski, si esibisce regolarmente presso il Teatro Coccia di Novara, ma anche in altre prestigiose sedi del Piemonte e della Lombardia.