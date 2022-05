Palazzo dell'ex ospizio dei poveri e biblioteca della Società Storica

"Il palazzo dell' ospizio dei poveri: uno scrigno settecentesco per la biblioteca della Società Storica". E' il tema dell'iniziativa organizzata dalla Delegazione Fai di Vercelli per il pomeriggio di sabato 28 maggio. Il programma prevede l'accoglienza dei visitatori nell'atrio dell'ospizio di via Garrone per i turni delle 15, 15,30, 16, 16,30, 17, 17,30. Sarà illustrata la storia del luogo con i suoi cortili, busti, il bassorilievo del vescovo Giovanni Pietro Solaro di Villanova; seguiranno le visite a cura del dottor Giorgio Tibaldeschi della biblioteca della Società Storica Vercellese al primo piano dell'edificio settecentesco. Sarà esposto antico materiale librario.

E' consigliato l'uso della mascherina: prenotazioni entro le 13 di sabato 28 a faiprenotazioni.fondoambiente.it. E' richiesto un contributo minimo di 3 euro. Per informazioni è possibile contattare la Delegazione Fai vercellese all'indirizzo email: [email protected]