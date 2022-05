Al Circolo Ricreativo le opere dell'artista savonese Dana Santamaria

“Dana-Opere” è il titolo della mostra allestita al Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris a Vercelli. L’esposizione, realizzata dal Rotary Club Vercelli guidato da Luca Aguggia su proposta del socio Luigi Omodei Zorini, già presidente del club, conta una decina di opere dell’artista savonese Dana Santamaria, caratterizzate da una pittura surreale, a tratti espressionista. Tra queste, ad esempio, vi è “Lilium”, un acrilico in cui il soggetto è trattato appunto con il consueto filtro espressionista.

Ha esordito alla galleria Brandale, a Savona, dove ha realizzato due personali nel 1995 e nel 1996. Laureata in Economia, l’artista ha fatto esperienza in bottega, nello studio dello scultore Lorenzini. In una 30 anni di attività artistica, Santamaria, nata a Zurigo nel 1974, conta numerose mostre sia nella sua città, Savona, che in altri centri liguri come Celle, Albisola e Genova, dove ha partecipato alla prestigiosa Biennale.

La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio, dalle 15,30 alla 19 circa.