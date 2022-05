'L'arte degli adattamenti: in quale Ambiente vivremo?': la visita

"L'arte degli adattamenti: in quale Ambiente vivremo?": è il tema dell'appuntamento in programma domenica 22 maggio alle 15 al Museo Borgogna. Partendo dal percorso 'Riflessi di biodiversità' che espone gli acquerelli naturalistici di Lorenzo Dotti in dialogo con alcuni capolavori del museo, Roberta Musso, responsabile della Sezione educativa del Museo e Sara Ghirardi, accompagnatrice naturalistica del Centro Ricerche Atlantide, condurranno i visitatori in una riflessione sul tema. Nel mese che il Borgogna dedica alla biodiversità e all'ambiente, non poteva mancare un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione su un argomento di grande attualità qual è quello dei cambiamenti climatici.

Prendendo spunto dalle opere esposte e da recenti studi svolti a livello locale, Sara Ghirardi supporterà il pubblico nella lettura dei messaggi che arrivano dall'ambiente naturale. I cambiamenti climatici e le azioni per contrastarli devono essere condivisi fra tutti i cittadini e non possono essere solo di interesse per il mondo scientifico. L'appuntamento è inserito nel progetto 'Dedalo vola', nell'ambito del progetto #WellImpact di Compagnia di San Paolo. Prenotazioni al numero 389.2116858.