Rinviato al 22 luglio lo show antologico “Pink Floyd History”

Vercelli: rinviato lo spettacolo “Pink Floyd History” in programma il 29 aprile al Teatro Civico per un caso Covid all'interno della band. Lo show antologico attraverso 50 anni di arte e sperimentazione è stato fissato per il 22 luglio.

Nei prossimi giorni, come precisano da Palazzo di Città, seguiranno aggiornamenti e precisazioni per tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti. La produzione Reverse Agency è un'opera completa sulla carriera dei Pink Floyd, dal sound psichedelico degli esordi alle sonorità più recenti, uno show che ripropone le tappe della storia della band attraverso un'esecuzione rigorosa, light show e proiezioni video originali.