Vercelli: al Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris, per il ciclo del “Sabato della Biblioteca Torelli”, incontro dal titolo “Un patrimonio eccezionale: gli archivi di Vercelli". Relatore è stato Giuseppe Banfo, responsabile della Sovrintendenza Archivistica, della tutela del patrimonio per il territorio di Vercelli.

La conferenza ha consentito di conoscere l’enorme importanza del patrimonio archivistico vercellese, che Banfo ha confrontato alla ricchezza artistica degli uffici per Firenze. Nel corso della relazione, è emersa anche la necessità di dedicare attenzioni e cura alla salvaguardia e tutela di tutti questi beni. Erano presenti all’incontro i rappresentanti dei più importanti archivi cittadini: Piero Bellardone per il Museo del Tesoro del Duomo, Alessandra Cesare per l’Archivio Storico comunale, Luca Brusotto per il Museo Leone. Ha fatto gli onori di casa e dialogato con il relatore, Renato Bianco, bibliotecario della Biblioteca Torelli.