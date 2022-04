Il 24 aprile visite alle sinagoghe di Biella Piazzo e di Vercelli

Comunità Ebraica di Vercelli: 24 aprile apertura delle Sinagoghe di Biella Piazzo e Vercelli, luoghi ebraici della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco. Saranno infatti aperte al pubblico per le visite guidate sia la Sinagoga di Biella Piazzo di vicolo del Bellone 3 che quella di Vercelli in via Foa.

"La Sinagoga del Piazzo è un suggestivo Tempio pre-emancipazione allestito nel Settecento e arricchito, grazie alle famiglie degli ebrei biellesi, ancora nell’Ottocento - spiega Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità Ebraica - Con i suoi arredi lignei e le pareti affrescate restaurate nel 2007 insieme all’intero complesso sinagogale, il Tempio permette oggi di raccontare quattro secoli di ebraismo piemontese: dal ghetto all’Emancipazione, all’età dei grandi industriali fino alla storia contemporanea. Il Tempio di Vercelli è invece un edificio post Emancipazione costruito tra il 1874 e il 1878 su progetto di Marco Treves con esecuzione e direzione lavori di Giuseppe Locarni. Posta nel cuore di Vercelli la Sinagoga racconta al pubblico la storia dell’ebraismo piemontese".

La Sinagoga di Biella – Piazzo sarà aperta alle 15 e alle 16, mentre quella di Vercelli alle 16 e alle 17, per permettere a coloro che siano interessati ad entrambe, di visitare i due luoghi nella stessa giornata.

Obbligatoria la prenotazione scrivendo all'indirizzo email: [email protected] o alla pagina Facebook Comunità Ebraica Vercelli.