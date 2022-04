Appuntamento per cercatori di uova e di oggetti delle fiabe

Museo Leone: martedì 19 aprile alle 10 e alle 15 "A caccia di fiabe e…non solo!". "In occasione delle vacanze pasquali il museo ha pensato a tutti i suoi piccoli amici in età compresa tra il 4 e gli 11 anni e ai loro accompagnatori, per trascorrere insieme l’ultimo giorno di vacanza prima del rientro a scuola - spiega lo staff museale -. Il coniglietto di Pasqua quest’anno non si è divertito a nascondere le uova in giro per il museo, ma moltissimi oggetti che ha portato via direttamente dal mondo delle fiabe. Quel mondo dove tutto inizia sempre con “C’era una volta...tanto tanto tempo fa…”. Così lo staff didattico è adesso alla ricerca di volenterosi cercatori per ritrovarli e restituirli ai loro proprietari. Cercatori preparatissimi su favole e leggende che conoscono a memoria i nomi di Principi e Principesse, eroi con super poteri o animali parlanti.

Iniziativa per ragazzi dai 4 ai 10 anni con accompagnatore. Due turni alle 10 e alle 15. Prenotazione obbligatoria e informazioni al 348 3272584.