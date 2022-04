"I Cacciatori delle Alpi alla Rocca di Verrua Savoia" in programma il prossimo 23 e 24 aprile presso la fortezza di Verrua Savoia, Torino. L'iniziativa nasce con l'intento di ricordare la presenza in questo sito e territorio del primo corpo volontario, condotto da Giuseppe Garibaldi, ed inquadrato tra le truppe della Regia Armata Sarda (ndr. Piemontesi) nella primavera del 1859.

Durante i giorni di permanenza a Verrua Savoia, i Cacciatori delle Alpi ebbero modo di ricevere il loro battesimo del fuoco mediante un piccolo scontro con le avanguardie imperiali avvenuto nei pressi di Pontestura.

Come raccontano gli storici locali: "Il 2 maggio 1859 i Cacciatori delle Alpi erano attestati a Pontestura. L'8 maggio furono spostati da Pontestura a Torrazza. Il movimento dei Cacciatori s'iniziò all'alba dell'8 maggio; mentre le ultime due compagnie del reggimento Medici stavano per muoversi, apparvero provenienti da Balzola e Villanova due colonne austriache con le quali fu iniziato un intenso combattimento, che ebbe il suo epilogo con un drammatico attacco corpo a corpo alla baionetta, operato dalla compagnia De Cristoforis dei Cacciatori e da alcuni plotoni di bersaglieri e, successivamente, con l'inseguimento del nemico da parte della cavalleria sardo-piemontese”.

Il programma dell'iniziativa, curata dall'Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme in collaborazione con la Fondazione Verrua Celeberrima ed il Comune di Verrua Savoia, prevede le seguenti attività:

Sabato 23 aprile dalle 15 circa:

• apertura piccola mostra tematica “Panno da divisa” con esposizione di uniformi, oggetti ed accessori, originali o riprodotti, del periodo risorgimentale;

• avvio attività didattiche presso il campo storico ai piedi della fortezza.

Per quanti avessero piacere di provare l'esperienza della rievocazione storica sarà possibile partecipare all'attività “un giorno da volontario”. In pratica chiunque, a partire da almeno 14 anni compiuti, avrà la possibilità di avvicinarsi alla rievocazione storica, facendo un'esperienza immersiva per il solo pomeriggio o per l'intero weekend: es. registrazione matricola al campo,

vestizione, addestramento, servizi, etc....compresa la partecipazione alla battaglia della domenica pomeriggio.

Domenica 24 aprile dalle 10 alle 17 circa

• al mattino ripresa delle attività didattico-culturali ed arrivo di nuovi rievocatori

• verso le 16 simulazione, a campo aperto, degli scontri tra le truppe piemontesi e le avanguardie imperiali.

Saranno presenti gruppi storici e reparti di fanteria, artiglieria e cavalleria provenienti dal Piemonte,

Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

L'iniziativa è gratuita. Durante il weekend sarà possibile visitare la fortezza di Verrua Savoia, secondo le indicazioni ed orari stabiliti dalla Fondazione Verrua Celeberrima.

Maggiori dettagli ed aggiornamenti saranno messi online al seguente link: https://bit.ly/3K8PT6W