Casalino: raccolta fondi per restaurare la “Parete dei Santi”

La celebre “Parete dei Santi”: il Comune di Casalino e la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo danno il via, in collaborazione con Fondazione Comunità Novarese onlus, alla raccolta fondi per il restauro di questo “tesoro della comunità da riscoprire”.

Il Comune di Casalino lancia una raccolta fondi, per sostenere un progetto ComunitAttiva costituito alla Fondazione Comunità Novarese onlus. Si tratta del restauro e risanamento conservativo della Cappella dell'Annunciata, in particolare della Parete dei Santi. Il progetto si propone di restaurare e rendere fruibile l’oratorio dell’Annunciata, locale interno alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Casalino, che custodisce un ciclo di affreschi denominato "Parete dei Santi", risalente al XV secolo, ma tornato alla luce solo nel 1995. A pianta rettangolare, nella sua conformazione attuale, il locale risale alla fine del XVI secolo e alla decisione di costruire un nuovo edificio religioso sui resti di una chiesa del XV secolo, intitolata proprio all’Annunciata. Per ricavare la nuova sacrestia, si decise di chiudere con due pareti una porzione del presbiterio della chiesa precedente, di inserire un controsoffitto voltato ribassato, aprire una finestra e di stendere uno strato di pittura bianca sugli affreschi preesistenti che rimanevano a vista. Nel 1639, però, essendo stata costruita una nuova e più ampia sacrestia sul lato opposto, questo spazio fu trasformato in un deposito. La struttura è rimasta in questa condizione fino al 1995 quando, rimosso il controsoffitto voltato a botte e descialbate le pareti, sono tornati alla luce, sui prospetti nord ed est, due cicli di affreschi quattrocenteschi. Sul registro superiore, caratterizzato da elementi più arcaici e con rimandi al gusto gotico sono rappresentati San Sebastiano, la Crocifissione, la Vergine Maria, Maria Salomè (e Maria di Cleofe a sinistra della croce e Maria Maddalena a destra), la Madonna in trono che allatta il Bambino, l’Assunzione di Maria, Sant’Ambrogio in abiti episcopali. Sul registro inferiore, invece, è possibile riconoscere le figure di sette santi (Santa Dorotea, Santo Stefano, san Rocco di Montpellier, San Giacomo e San Pietro da Verona, San Bernardino da Siena e, forse, San Giovanni evangelista) e la teoria degli apostoli con cartigli che riportano i versetti del “Credo”.

L'intervento su cui si focalizza il progetto presentato alla Fondazione Comunità Novarese onlus, si inserisce all'interno di un progetto di più ampio respiro che si propone di collegare la “Parete dei Santi” a un percorso espositivo che renda fruibile il patrimonio custodito negli archivi della chiesa parrocchiale. Il percorso si svilupperà puntando al ripristino delle condizioni ottimali del locale e al restauro degli affreschi, cercando, per quanto possibile, di conservare la leggibilità delle trasformazioni che li hanno interessati.

"Questo restauro - spiega Sergio Ferrari, vice sindaco di Casalino e referente del progetto - è il primo di tre progetti simbolo che conducono al recupero del territorio di Casalino. Oltre alla Parete dei Santi, parliamo della Chiesa di San Pietro e del Castello che stiamo rendendo fruibile, grazie ad una convenzione con la Proprietà, per adattarlo a struttura stile ‘albergo diffuso’. Dalla Fondazione abbiamo imparato il metodo e l’approccio e anche questa volta, con una raccolta fondi appena cominciata, stiamo vedendo i primi frutti. Abbiamo già raccolto, infatti, oltre 5.000 euro. La Parete dei Santi è situata su quella che è definita la “Via del Mare” che intersecava Casalino e che, oggi, vede anche il passaggio di un’importante pista ciclabile. Una posizione strategica che, ancora di più, ci spinge a farla tornare ai suoi antichi fasti".

"Il patrimonio del territorio di Casalino – commenta il presidente della Fondazione Comunità Novarese onlus, professor Davide Maggi – ha un significativo patrimonio culturale costituito da castelli, chiese e diversi monumenti. Il Comune di Casalino, in questi anni, ha collaborato più volte con la Fondazione, anche attraverso il Fondo San Pietro – Beni culturali di Casalino, dimostrando che la collaborazione è in grado di creare un valore aggiunto fondamentale e vincente. La comunità di Casalino, con il suo costante impegno, ha contribuito a raggiungere le sfide territoriali, permettendo così il raggiungimento degli obiettivi preposti. Confidiamo che, anche in questa occasione, la partecipazione della comunità si farà sentire compatta".

E' possibile sostenere il progetto (indicando la causale “Comune di Casalino – Parete dei Santi”) attraverso: