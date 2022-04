Concerto con il violoncellista Edgar Moreau e il pianista David Kadouch

Vercelli, Teatro Civico: sabato 9 aprile alle 21 concerto di Edgar Moreau, violoncello e David Kadouch, pianoforte.

"Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del XXIV Viotti Festival - spiegano dalla Camerata Ducale, organizzatrice del festival - in quanto dà il benvenuto a Vercelli a due interpreti acclamati in tutto il mondo: il violoncellista Edgar Moreau e il pianista David Kadouch. Sono arrivati giovanissimi alla ribalta internazionale e da anni sono una presenza fissa sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, forti di una musicalità e di un'espressività che lasciano ammirati sia il pubblico sia la critica. Quando si esibiscono insieme, come nella serata vercellese, formano un duo che spicca per la profondità dell'interpretazione e allo stesso tempo, in uno dei “miracoli” riservati solo ai grandi musicisti, per la sublime leggerezza con cui affrontano il loro repertorio. E il concerto del Civico è un perfetto esempio delle loro magistrali capacità: passa infatti con disinvoltura dal

fascinoso Settecento di Vivaldi e Marcello all'Ottocento di Paganini per arrivare alla meravigliosa Suite Italienne di Stravinskij e a un florilegio di celebri pagine di Ennio Morricone".

SOLIDARIETA’ & CULTURA: BIGLIETTO SOSPESO

Con l’iniziativa del “biglietto sospeso” 10 biglietti gratuiti (in parte acquistati da privati e in parte offerti dal Festival) sono a disposizione delle associazioni solidali del territorio, invitate a contattare l’organizzazione ([email protected] ) per farne richiesta per offrirli a coloro che non possono permettersi di andare a teatro.