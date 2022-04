Vercelli: camminata culturale tra le collezione dei musei

Vercelli: domenica 10 aprile, a partire dalle 14.30, il Museo Borgogna sarà fra i protagonisti, insieme agli altri enti della rete Muvv, di una speciale iniziativa dedicata al benessere: la camminata culturale inserita nel Progetto Dedalo vola. Il percorso, che prenderà avvio al Mac, complesso di Santa Chiara, sarà una passeggiata rilassante con brevi tappe all'interno dei musei cittadini per scoprire alcuni aspetti delle collezioni, per unire al benessere fisico anche la cura della mente e gli stimoli della cultura.

Il Museo Borgogna sarà la seconda tappa del percorso e avrà anche il piacere di ospitare il Palazzo dei Musei di Varallo per un breve approfondimento su alcune particolarità delle raccolte che conserva nella sede valsesiana. La camminata proseguirà al Museo Leone e si concluderà al Museo del Tesoro del Duomo.

Il percorso è gratuito, sostenuto dal bando Well Impact di Fondazione Compagnia di San Paolo; la prenotazione è obbligatoria al 389 2116858 o via mail all'indirizzo [email protected] entro venerdì 8 aprile. Ritrovo al Mac alle 14. La passeggiata verrà svolta anche in caso di pioggia. In caso di grande affluenza verranno, in sede di prenotazione, formati più gruppi.