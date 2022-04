"Dell’Arte Contagiosa" l'8 aprile arriva a Villanova Monferrato

"Dell’Arte Contagiosa" arriva a Villanova Monferrato. Il 25 marzo, giorno del Dantedì, è partita nel territorio piemontese, l’iniziativa artistica-letteraria-teatrale ‘Dell’Arte Contagiosa’, dedicato a Dante Alighieri e al suo poema e già realizzato in altre regioni d’Italia. E’ un viaggio nel tempo (dal 25 marzo al 13 aprile), nello spazio (il percorso fa tappa in 19 città della Regione), nell'architettura (nelle chiese, nelle antiche dimore, nei teatri), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca), e ancora molto altro.

Ogni appuntamento è una performance, uno spettacolo raccontato, un’interpretazione artistica, un monologo teatralizzato, ed è anche la visione di una mostra iconografica sull’Inferno dantesco dal titolo "... E quindi uscimmo a riveder le stelle", che illustra le interpretazioni di tanti pittori che, dal Medioevo ad oggi, hanno illustrato il poema; insomma tutto quello che ci permette di ‘degustare’ e amare Dante.

Il progetto nasce anni fa da un’idea di e con Marina Mariotti che ha nominato questo percorso: Dell’Arte Contagiosa, perché: “Vorremmo davvero che l’Arte e la Cultura fossero contagiose, in quanto, come qualcuno ha già detto ....Fatti non foste a viver

come bruti ma per seguir virtute e canoscenza....”

Il viaggio fa tappa anche a Villanova Monferrato, venerdì 8 aprile, con un appuntamento dedicato al Canto XXVIII dell’Inferno dantesco ‘Guido da Montefeltro e l’inganno del Papa’; per volontà dell’amministrazione comunale che ha aderito al progetto. Appuntamento alle 21 all’Auditorium San Michele. L'ingresso è gratuito. Per informazioni contattare il 347 2517702 o scrivere all'indirizzo email: [email protected]