La natura modella l'arte per grandi e piccoli: visita e laboratorio

Museo del Tesoro del Duomo: sabato 9 e domenica 10 aprile tre appuntamenti speciali, dedicati al benessere psicofisico, di tutte le età, in cui natura e primavera sono protagoniste. Il 9 aprile alle 15,30 il museo propone la visita tematica "Primavera in museo. La natura modella l'arte", in compagnia delle guide naturalistiche del Centro Ricerche Atlantide di Vercelli. Un evento organizzato per Progetto Dedalo Vercelli sostenuto da Well Impact di Compagnia di San Paolo. L’attività è parte dell’ambito tematico "museo luogo di cura" che raccoglie le molte iniziative della rete Muvv - Musei di Vercelli e Varallo. Nello specifico, la visita al Museo del Tesoro del Duomo vuole scoprire la bellezza di alcune opere del Rinascimento italiano esposte nelle sale museali e degli ambienti affrescati che le ospitano: le stanze come le opere del Cinquecento sono una celebrazione della bellezza della natura, modella e protagonista dell’arte.

Contemporaneamente, sempre sabato 9 aprile alle 15,30, il museo propone ai bambini dai 5 ai 12 anni l’iniziativa "Primavera in museo. Junior edition", organizzato in occasione dell'appuntamento "Disegniamo l'arte" di Abbonamento Musei Piemonte. Il laboratorio è gratuito, ma obbligatoria la prenotazione. A tutti i piccoli artisti partecipanti verrà omaggiato il kit di disegno.

Per info e prenotazione dei due eventi (entro il 7 aprile, sino ad esaurimento posti): 0161 51650 oppure [email protected]

Domenica 10 aprile un altro appuntamento con il Progetto Dedalo che coinvolgerà tutti i musei della rete Muvv: una camminata culturale alla scoperta dei Musei di Vercelli e Varallo. Il ritrovo è alle 14 al complesso di Santa Chiara; primo punto di interesse alle 14,30 con il Mac – Museo Archeologico della Città di Vercelli. Seguiranno le tappe al Museo Borgogna che ospiterà eccezionalmente le conservatrici di Palazzo dei Musei di Varallo, al Museo Leone e al Museo del Tesoro del Duomo, dove si concluderà l’esperienza. La partecipazione è gratuita, ma i posti limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail [email protected]