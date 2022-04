"L'Arte si fa sentire" anche in primavera

Vercelli, Museo Borgogna: nuovo calendario primaverile per 'L'Arte si fa sentire' che, anche per il mese di aprile, ha in serbo tante attività per il pubblico. Si inizia il 3 aprile alle 15 con la visita guidata gratuita della prima domenica del mese: un'occasione compresa nel biglietto d'ingresso per essere accompagnati da una guida interna del museo a scoprire le novità, i capolavori e le curiosità della collezione e di Casa Borgogna.

Domenica 10 aprile il museo sarà fra i protagonisti, insieme agli altri enti della rete Muvv di uno speciale evento dedicato al benessere: la camminata culturale inserita nel Progetto Dedalo vola. Il percorso, che inizierà alle 14,30 al Mac (Complesso di Santa Chiara), prevede brevi tappe all'interno dei musei cittadini e in particolare al Museo Borgogna (dove sarà ospitato Palazzo dei Musei di Varallo), Museo Leone e per finire Museo del Tesoro del Duomo. Il percorso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria al 389 2116858 o via mail all'indirizzo [email protected] entro venerdì 8 aprile. Ritrovo al Mac alle 14. La settimana di Pasqua al museo vedrà due iniziative: mercoledì 13 aprile alle 16,45 la Sezione Educativa propone un appuntamento di Giochi d'Arte (per bambini dai 4 agli 8 anni e i loro accompagnatori) dedicato alla Pasqua: un breve percorso ed un colorato laboratorio per conoscere la principale festività primaverile.

Segnaliamo le aperture straordinarie e continuate, dalle 11 alle 17, sia il giorno di Pasqua (domenica 17 aprile) che a Pasquetta (lunedì 18 aprile). Mercoledì 20 aprile alle 17, la rassegna di 'Un caffè con...' si sposta nel tardo pomeriggio per agevolare la partecipazione del pubblico e avrà come ospite il medico dermatologo Tullio Silvestri con un intervento su 'L'Arte racconta la pelle'. Prenotazione al numero 389 2116858, appuntamento inserito nel Progetto Dedalo.

Un'altra apertura, in orario straordinario e serale, martedì 26 aprile alle 21: il professor Antonio Vannugli, docente all'Università del Piemonte Orientale, proporrà la conferenza ad ingresso gratuito 'Le battaglie nella pittura dell'età moderna tra Rinascimento e Settecento tra storia e genere'. Prenotazione obbligatoria al numero 389.2116858. Inserito nel Progetto Dedalo.

Mercoledì 27 aprile alle 16,45 ancora un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli con Giochi d'Arte: tutti i bambini dai 4 agli 8 anni, insieme ai loro accompagnatori saranno i benvenuti per un divertente e colorato pomeriggio! Su prenotazione al numero 389 2116858.