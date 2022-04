'Disegniamo l’arte' approda al Mac domenica 10 aprile

Vercelli, Mac - Museo Archeologico 'Bruzza' - dopo due anni di “versione digitale” ritorna in presenza "Disegniamo l’arte!". Il progetto, promosso da Abbonamento Musei, propone un calendario di appuntamenti nei musei rivolto ai giovani possessori della tessera Abbonamento Musei Junior e a tutti i loro amici, per disegnare all’interno delle sale museali e per guardare con occhi diversi le collezioni, le architetture, i giardini.

Domenica 10 aprile alle 16 'Disegniamo l’arte' approderà al Mac con il titolo "MAChe disegniamo?". Durante l’attività i giovani partecipanti (4-11) saranno invitati, dopo averli riconosciuti, a completare le immagini che raffigurano “a metà” alcuni reperti del museo. Saranno ben accette soluzioni alternative! …nate dalla fantasia e dalla creatività dei partecipanti.

I piccoli abbonati, tutti i loro amici e le rispettive famiglie, possono visitare e scoprire in maniera speciale i musei, disegnando con matite e pennarelli, forniti da Pigna, le opere, gli spazi e le architetture che più li caratterizzano e dare così forme e nuovi colori all’immenso patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. L’iniziativa è un’occasione speciale per vivere un’esperienza insolita e divertente all’interno di musei e siti culturali.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 7 aprile al 348 3272584 o scrivendo a [email protected]