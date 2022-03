Visite al cimitero di corso Randaccio: ancora disponibili alcuni posti

Comunità ebraica di Vercelli: domenica 3 aprile apertura del cimitero ebraico di corso Randaccio per le visite guidate: sono ancora disponibili alcuni posti per i turni delle 15 e alle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail [email protected] entro il 31 marzo.

Il cimitero ebraico di corso Randaccio è una preziosa testimonianza degli ultimi due secoli di storia degli ebrei vercellesi. Il terreno, a seguito delle disposizioni napoleoniche, fu acquistato nel 1801. Conta più di un migliaio di sepolture, ricco di opere dei più famosi scultori vercellesi. È dotato di un tempietto mortuario costruito nel 1854 utilizzato per il rituale pre-sepoltura nella terra.