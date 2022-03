"Le avventure dei fratelli Spark e il tesoro di Teotihuacan" per l'Ucraina

Torino: va in scena sul palco delle Officine Grandi Riparazioni, venerdì 25 marzo alle 21, la prima nazionale della nuova opera show 'Le avventure dei fratelli Spark e il tesoro di Teotihuacan', a sostegno dell’Ucraina. L’intero incasso della serata verrà infatti devoluto al Sermig per l’accoglienza e l’acquisto di cibo e beni di prima necessità a favore delle bambine e dei bambini in fuga dalla guerra.



Lo spettacolo, che unisce musica lirica, canto, danza e prosa, è realizzato nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione Crt. La regia è di Mario Acampa, autore, conduttore e regista, cui è affidata la stagione Concerti per Bambini del Teatro alla Scala di Milano e la stagione di Invito alla Scala. La produzione è della Fondazione Accademia Perosi. L’Orchestra Talenti Musicali, diretta da Marco Alibrando, eseguirà brani di Richard Wagner, Igor Stravinsky, Gioachino Rossini, George Gershwin, Georg Friedrich Haendel. Le coreografie sono di Raphael Bianco per i danzatori della Compagnia Egri Bianco Danza.



I biglietti si possono acquistare al seguente link: https://bit.ly/3IXDG4B