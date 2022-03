Sulle ali del cambiamento, seguendo Papa Francesco: tre incontri

Vercelli, Meic "don Cesare Massa" odv: al via il ciclo di incontri sul tema "Sulle ali del cambiamento, seguendo Papa Francesco". Tre appuntamenti in programma per riflettere sulla necessità di uscire dall’immobilismo, ma soprattutto come sottolinea il presidente Tdel Meic vercellese Tommaso Di Lauro “per prendere atto di situazioni che vanno affrontate con decisione e per cui servono risposte proporzionate alla gravità”.

Martedì 22 marzo alle 20,30 è prevista la conferenza “Riforma della Chiesa e cammino sinoidale”. “La Chiesa sta vivendo una fase d’approccio al sinodo dei vescovi previsto per ottobre del 2023 – spiega don Maurizio Galazzo -. Interverranno Padre Giacomo Costa, gesuita del Centro San Fedele di Milano, sociologo e componente del Gruppo di Coordinamento nazionale del Cammino sinodale. E il nostro arcivescovo monsignor Marco Arnolfo che parlerà del percorso della Chiesa eusebiana. Modererà la giornalista Ilde Lorenzola.

Sabato 30 aprile, alle 15, è in programma la conferenza sul “Rivoluzione verde e transizione ecologica” che vedrà gli interventi di Riccardo Moro, economista dell’Università di Milano, coordinatore “Civil 20” a Cop 26 di Glasgow per le Organizzazioni delle Società civili; Enrico Ferrero, ordinario all’Università del Piemonte Orientale, di Oceanografia e Fisica dell’atmosfera, presidente del corso di laurea in Gestione ambientale e Sviluppo sostenibile; Paolo Trivero, ordinario Upo di Fisica per il sistema terra e docente di Fisica applicata all’energia e all’ambiente. Modererà Daniele Giacchetto dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace dell’Arcidiocesi.

Sabato 28 maggio, alle 15, a concludere il ciclo sarà la conferenza “Le religioni in un mondo diviso: funzionali ai conflitti o decisivi flussi d’amore?”. I relatori saranno Gianni Novello di Pax Christi internazionale; Norberto Julini, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia e componente del Meic Vercelli; monsignor Luigi Bettazzi, padre conciliare, vescovo emerito di Ivrea e presidente emerito di Pax Christi. A moderare sarà Marina Rasore, responsabile dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace dell’Arcidiocesi.

Il ciclo di incontri si svolgerà in seminario: l’ingresso è libero nel rispetto delle misure anti Covid. Attraverso il canale Sant’Eusebio Channel si potranno seguire gli incontri da remoto. Iscrizione all’indirizzo email: [email protected] per studenti e docenti che vogliano richiedere un attestato di partecipazione per fini scolastici.

Il Meic di Vercelli è anche “Punto Pace” affiliato a Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la pace fondato.