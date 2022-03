Omaggio al soprano Renata Tebaldi a 100 anni dalla nascita

Milano, Museo Martinitt e Stelline: sabato 12 marzo alle 16,30 il Comitato di Milano della Società Dante Alighieri in collaborazione con la Renata Tebaldi Fondazione Museo e con il Museo Martinitt e Stelline organizza un "Omaggio a Renata Tebaldi. A Cento anni dalla nascita". L’incontro sarà l’occasione per ricordare il celebre Soprano, testimone e protagonista indiscussa della storia del melodramma e delle tradizioni dell’opera mondiale. Introduce Cristina Cenedella, direttore Museo Museo Martinitt Stelline; interverranno Giovanna Colombo, presidente del "Renata Tebaldi Fondazione Museo" e Adriano Bassi, presidente del Comitato di Milano Società Dante Alighieri. Verranno proiettati alcuni video riguardanti la vita artistica del grande soprano. L'iniziativa è gratuita. Per accedere in presenza sono obbligatori: prenotazione e super Green pass. Sarà possibile seguire la conferenza anche in streaming sul canale youtube del museo. Per informazioni e prenotazioni: 02 43006520 o 02 43006522 oppure all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Il Museo Martinitt e Stelline si trova in corso Magenta 57, a Milano; MM1/Mm2 fermata Cadorna, Linee 16, 58, 94.