La spada perduta a Villa Caccia

Romagnano Sesia, Villa Caccia: "La spada perduta" è il tema del gioco, a partecipazione gratuita, dedicato a grandi e piccolo. Un'iniziativa per trascorrere un pomeriggio tra intrigo e divertimento assicurato si svolgerà domenica 13 marzo alle 14,30 nel parco della dimora storica, sede del Museo Etnografico. Si tratta di gioco di ruolo, in cui gli iscritti, suddivisi in cinque squadre, saranno coinvolti in un’avventura, sfidandosi tra loro e immedesimandosi nell’avvincente storia. La vicenda prende l’avvio da un’alluvione che provoca una frana. Questa porta alla scoperta di un tesoro e della tomba di un’antica eroina. I bambini, con l’aiuto dei genitori, si dedicheranno al piacere della scoperta, al fascino del mistero, alla bellezza della leggenda. La squadra vincente otterrà un premio finale, ma ad ogni partecipante verrà consegnato un omaggio.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’associazione Colonia Gallorum che si occupa di rievocazione storica, ma l’attività è parte di “Welfare in azione”, un progetto di Fondazione Cariplo, realizzato con il sostegno del Comune di Romagnano Sesia, in collaborazione con le cooperative Vedogiovane e Aurive, le associazioni Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia e Colonia Gallorum, il Gruppo Genitori e Figli di Romagnano Sesia, il Comitato Carnevale Ciciafurmighi e le delegazioni Fai della Valsesia e di Novara-Gruppo Colline Novaresi. Il progetto nasce dal basso: tutti gli enti coinvolti, a partire da novembre si sono riuniti in un tavolo per fare emergere i bisogni del territorio in tema educazione. Come generare comunità? Come dar vita a processi di aggregazione? Come dar voce ai genitori e alle associazioni che si occupano dei ragazzi? Queste le domande che hanno animato il gruppo e hanno portato all’organizzazione di questo evento e di attività che si svolgeranno nel luglio 2022, destinate soprattutto alle famiglie.

La partecipazione al gioco è gratuita ma i posti sono limitati, la prenotazione è quindi obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica: [email protected], telefono 342 163245

Per accedere all’evento sarà necessario il Green Pass. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 19 marzo.

Il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia Aps Ets, si trova a Villa Caccia, in viale Antonelli a Romagnano Sesia (Novara). Contatti: i[email protected]magnano.it; [email protected]; www.museostoricoromagnano.it; 342.1631245.