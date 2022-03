Il passato nel futuro, tra ambiente, storia e Innovazione: il progetto

Romagnano Sesia: la Fondazione la Nosta Gent onlus ha vinto il bando relativo al progetto denominato “Il passato nel futuro, tra ambiente, storia e Innovazione” realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con la Regione Piemonte, per l’importo di 44.334 euro. Il progetto è stato studiato in stretta collaborazione con il “Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia” di Romagnano Sesia.

La Fondazione “La Nosta Gent” ed il “Museo Etnografico della Bassa Valsesia” operano, ciascuno secondo le proprie specificità, all’interno della società romagnanese con la comune finalità di valorizzare il territorio di riferimento. Pertanto, in collaborazione il Comune di Romagnano Sesia e gli Istituti scolastici del territorio, propone un’iniziativa trasversale rivolta a studenti di diverso ordine e grado del territorio, attraverso la realizzazione di 3 diverse iniziative: “Scuola in erba: le erbe tra natura e innovazione” prevede la realizzazione di attività legate al tema delle erbe officinali, inteso come punto di incontro tra elementi naturalistici, antropologici e artistici, al fine di tramandare le tradizioni locali, ma anche la specificità ambientale, elementi indissolubilmente connessi tra loro. La Fondazione ed il Museo collaboreranno alle attività attraverso la creazione di un laboratorio

Un percorso virtuale che consenta alle scuole, impossibilitate di recarsi in loco, di esplorare il Museo semplicemente collegandosi ad una piattaforma online. Questo strumento consentirà la realizzazione di visite a distanza offrendo esperienze interattive in un contesto ludico, secondo la logica del learning-by-doing, in particolare per gli alunni più piccoli.

Postazioni multimediali collocate all’interno di Villa Caccia per rafforzare la capacità comunicativa degli allestimenti durante le visite delle scolaresche che si recano in loco. Inoltre, La Fondazione, il Museo, l’amministrazione comunale collaboreranno per la concretizzazione di altri due eventi di carattere artistico aperti alla comunità, alle famiglie e agli alunni, al fine di sensibilizzare alle tematiche ambientali e di salvaguardia del patrimonio culturale naturalistico.

Grazie alle recenti variazioni statutarie, la Fondazione aspira e desidera ampliare le proprie attività, in aggiunta ai concorsi annuali. L’obiettivo è quello di rivolgersi a Istituti scolastici di diverso ordine e grado per la realizzazione di progetti bio-ambientali. Nello specifico, dopo una prima fase iniziale di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti e definizione delle attività da svolgere concretamente da parte dei volontari dell’ente capofila e dei collaboratori, subentrerà la fase di implementazione. Verranno attivati i laboratori in orario scolastico ed extra-scolastico, le visite sul territorio, creata l’offerta didattica online unitamente ai percorsi virtuali del Museo, ed organizzati le iniziative previste. Attraverso la fase di chiusura sarà possibile valutare il progetto nel suo complesso ed il soddisfacimento dei principali fruitori delle attività proposte.