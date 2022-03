Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce: il libro

Milano, Museo Martinitt e Stelline: in occasione della Festa della donna è in programma la presentazione del libro "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce" a cura di Federica Seneghini e Marco Giani. L'appuntamento è per martedì 8 marzo

alle 16,30.

Giovedì 10 marzo, invece, con un doppio appuntamento sono in programma, alle 15.30 "ingegneria e affini" a cura di Cristiano dall'Olio, mentre alle 16,30 sarà la volta di "Il teatro è un diritto e un dovere di tutti. La città ha bisogno del teatro. Il teatro ha bisogno dei cittadini" a cura di Daniela Agnati.

Conferenze e corsi sono ad accesso libero: obbligatori il super Greenpass e la prenotazioni. Le lezioni sono disponibili anche in streaming sul canale youtube del Museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi allo 02 43006520 o allo 02 43006522 oppure all'indirizzo email: [email protected]. Il Museo Martinitt e Stelline si trova in corso Magenta 57, a Milano; MM1/MM2 Fermata Cadorna, Linee 16, 50,58,94.