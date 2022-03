Il Piemonte più autentico scoperto da Simona

“Libere uscite – idee per donne in fuga” è il libro di Simona Martinotti che sarà presentato domenica 6 nella sala consiliare a Fontanetto Po. Piemontese, laureata in lingue e appassionata di storia dell’arte, attratta da nuovi posti e culture. “Mi piace viaggiare, conoscere nuovi posti, non necessariamente lontani, curiosare - ha detto l’autrice - ma senza sfogliare le guide tradizionali che a volte sono un po’ noiose, seguo la strada, cerco le emozioni”. Tanti ricordi, fotografie chiuse in un cassetto poi un giorno, su suggerimento dei figli, nasce il blog per condividere esperienze ed emozioni. Arrivano i consensi, dopo di che il passo è breve e Simona pubblica il suo primo libro. “Non una guida - precisa la scrittrice - ma una raccolta delle mie esperienze, dei ricordi d’infanzia, delle uscite domenicali. Racconto il mio Piemonte, un giro che parte dalle valli cuneesi, arriva a Torino, prosegue per Vercelli, non disdegna Casale, ridiscende le colline del Monferrato per raggiungere Mondovì. Nel mentre costeggio il canale Cavour, attraverso le risaie, le Grange, il bosco della Partecipanza. Ogni luogo un'emozione diversa, una scoperta”.

Ore 16 nella sala consiliare. Il sindaco Riccardo Vallino invita la popolazione a prendere parte all’evento, il primo della stagione, sperando in un ritorno alla normalità post Covid.