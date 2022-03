Il Gran Galà della Danza sostiene i minori vittime di violenze

Vercelli, DodiciDicembre odv: torna il "Gran Galà della Danza 2022". L'appuntamento è per domenica 6 marzo alle 20,30 sul palco del Teatro Civico. "L'iniziativa, che suscita sempre la partecipazione di molti vercellesi, è giunta alla 14a edizione - sottolinea Gianni Paronuzzi, presidente di DodiciDicembre - Anche in questa occasione hanno aderito diverse scuole di danza della provincia, Vercelli Dance Academy, Dagis, DanzArte, Freedom Amd, New Dance Center, Officina Conematica, Dancin Soul e Code Dance Studio. L'incasso sarà devoluto al sostegno dei minori che hanno subito violenza e a famiglie bisognose".

Per informazioni contattare l'indirizzo email: [email protected]

Prevendita da Dosio Music nei giorni di giovedì 3 e sabato 5 marzo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Domenica 6 marzo invece biglietteria al botteghino del teatro dalle 19,30 alle 20,30.