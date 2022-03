Al Teatro Civico "La mia vita raccontata male" con Claudio Bisio

Vercelli, Teatro Civico: mercoledì 2 marzo in scena “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo, con Claudio Bisio e la regia di Giorgio Gallione. "Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo - spiegano da Il Contato del Canavese - lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti: dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche. Uno spettacolo montato in un continuo perfido e divertentissimo ping pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo".