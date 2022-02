Le Eroine del Risorgimento: la presentazione

Milano, Museo Martinitt e Stelline: venerdì 25 febbraio alle 17 si terrà la presentazione del libro "Eroine del Risorgimento" a cura dell'autore Adriano Bassi e di Giuseppe Strazzi. Il volume pone al centro il ruolo delle donne durante il Risorgimento Italiano raccontando le biografie di alcune di loro. L'iniziativa è gratuita; per accedere sono però obbligatorie la prenotazione e il possesso del super Green pass. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 02 43006520 o 02 43006522 oppure all'indirizzo email:[email protected]. Il Museo Martinitt e Stelline si trova in corso Magenta 57, a Milano; Linee 16, 58, 94, Fermata MM1/MM2 Cadorna.