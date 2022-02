Il 16 maggio Angelo Pintus al Teatro Civico

Vercelli: il 16 maggio, alle 21, il comico Angelo Pintus in scena al Teatro Civico con lo spettacolo “Non è come sembra”.

"Siamo soddisfatti dell’andamento della stagione teatrale - commenta il sindaco Andrea Corsaro - nonostante il periodo storico che stiamo vivendo per la pandemia, che ha parzialmente scoraggiato il pubblico ad assistere agli spettacoli al chiuso, abbiamo un buon riscontro di pubblico a teatro, dove tutte le misure sono scrupolosamente rispettate".

"Pintus è una delle star più attese dal pubblico vercellese - sottolinea l'assessore agli Eventi Domenico Sabatino - è un comico di grande fama, ci siamo impegnati molto per portare una tappa dello spettacolo a Vercelli, che a tre mesi dalla data ha già venduto quasi 200 biglietti. E’ da sottolineare il particolare appeal del cartellone comico che ha visto la platea al completo, lo scorso giovedì per Giuseppe Giacobazzi".

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, www.ilcontato.it oppure presso la biglietteria del Teatro o da Dosio Music.