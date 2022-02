Per i concerti 'biglietti sospesi' destinati alle persone 'fragili'

Vercelli, XXIV Viotti Festival: per i concerti del cartellone al Teatro Civico, quello di sabato 19 febbraio alle 21 con Eammanuel Tjekanavoria & Kiron Atom Tellian e l'altro di sabato 26 febbraio, sempre alle 21, con Alexandra Dovgan & la Camerata Ducale, sono disponibili 10 biglietti omaggio, per ciascun concerto, grazie al progetto "biglietto sospeso". L'iniziativa è volta a consentire a tutte le persone “fragili”, assistite dalle associazioni solidali vercellesi, di partecipare gratuitamente ai concerti del Viotti Festival.



La Camerata Ducale e alcuni privati cittadini, l'Ucid di Vercelli, hanno infatti acquistato diversi biglietti per tutta la stagione concertistica del Viotti Festival, biglietti che vengono messi a disposizione di coloro che avrebbero difficoltà ad accedervi e che possono essere richiesti dalle associazioni solidali mettendosi in contatto con l'[email protected] it, 366 3054181: le prenotazioni del 'biglietto sospeso', devono pervenire a tale indirizzo email, entro il venerdì precedente il concerto.