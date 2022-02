Vercelli: rinviato a data da destinarsi "Giusto", lo spettacolo con Rosario Lisma previsto per venerdì 18 febbraio all’Officina Anacoleti. La sesta piece della stagione “Empátheia - 2021-2002” e secondo appuntamento all’Officina di corso De Gregori 28 non andrà in scena per presenza di casi positività al Covid-19 all’interno della compagnia. Restano al momento confermati gli altri spettacoli previsti in stagione.