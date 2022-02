Da Torino il Museo Egizio al Civico di Varallo in tour virtuale

Il Museo Egizio al Civico di Varallo in tour virtuale. Successo per l’iniziativa “Mettiti Comodo – Il Museo Egizio di Torino viene da te con suoi Egittologi in diretta solo per te”, organizzata da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) in collaborazione con l’Unione Montana Valsesia e con il supporto logistico del Comune di Varallo. La visita virtuale è stata guidata da uno dei più prestigiosi curatori del Museo Egizio di Torino, Beppe Moiso, che ha risposto con grande disponibilità alle tante domande della platea: l’esperto si è anche complimentato con la platea varallese per la conoscenza del tema trattato e per la qualità dei quesiti posti, che hanno consentito di spiegare molti dettagli delle esposizioni del Museo Egizio, considerato il secondo al mondo dopo quello del Cairo.

Per il pubblico, numeroso, è stata un’esperienza di grande impatto: "L’ingresso al teatro era libero a tutti – spiega il vicepresidente dell’Umv Alberto Daffara – purché in regola con le norme anti-Covid. La partecipazione e l’attenzione sono state davvero esemplari ed è una grande soddisfazione per l’Unione Montana aver contribuito alla realizzazione di un evento così importante in Valsesia".

Al termine della serata, il vicepresidente Daffara è salito sul palco insieme all’assessore alla Cultura dell’Umv, Attilio Ferla, per portare i saluti dell’ente ed esprimere i ringraziamenti all’Unpli, che ha creato la joint venture con il Museo Egizio da cui è scaturita la serata di ieri e anche la mostra “Liberi di imparare”, a sua volta legata al Museo Egizio di Torino, visitabile presso il Palazzo dei Musei di Varallo fino al 13 febbraio: "Ringrazio il presidente dell’Unpli provinciale, Antonello Pirola – ha sottolineato

Daffara - che ha curato la perfetta organizzazione dell’evento e ne ha proposto la realizzazione a Varallo".