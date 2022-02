“Coreofonie - #LeSacre”: sperimentazioni in danza e musica

Vercelli: il Museo Borgogna sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà il palcoscenico di un appuntamento speciale. "Come consuetudine, ormai da decenni, con la rassegna 'L'Arte si fa sentire' le arti e i loro molteplici linguaggi trovano spazio e valorizzazione integrata nelle sale del Museo - spiegano dallo staff museale -. A maggior ragione vogliamo sperimentare nuove forme di espressione e coinvolgimento delle arti performative con il mondo digitale".

Tant'é: grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il Museo è una delle tappe del calendario 'OnLive', progetto della fondazione piemontese e di Digital Hangar. Ospiteremo la performance 'Coreofonie -#LeSacre'.

"Si tratta di una performance dal vivo di danza e musica elettronica - proseguono - che vede coinvolti la compagnia EgriBiancoDanza di Torino e il dipartimento Mets del Conservatorio di Cuneo, in un format sperimentale ed innovativo che coinvolgerà i visitatori del museo in una esperienza irripetibile, diventando protagonisti e partecipi nella realizzazione della performance".

Lo spettacolo, (a pagamento, ridotto possessori Abbonamento Musei) è suggerito per un pubblico giovane (a partire dalle scuole superiori) e adulto. Tutte le attività del Museo Borgogna si svolgono in sicurezza, per piccoli gruppi e nel rispetto delle norme anti Covid vigenti. L'ingresso è consentito solo con Green pass rafforzato e con mascherina Ffp2. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni contattare il 389 2116858.

Le performance si svolgeranno sabato 12 febbraio alle 10,30 e alle 11,30 e domenica 13 febbraio alle 11,30, alle 15 e alle 16.