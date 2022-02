Dal dialetto a Shakespeare, dal teatro al sestiere di Porta Orientale

Milano, Museo Martinitt e Stelline: proseguono le iniziative di approfondimento. Martedì 1° febbraio alle 15,30 è in programma una Lezione di dialetto milanese a cura di Gianfranco Gandini, mentre alle 16,30 Adriana Rosas proporrà un incontro dal titolo "Curiosando per Milano - Il sestiere di Porta Orientale". Mercoledì 2 febbraio alle 15,30 invece sarà la volta di Daniela Agnati con "Il teatro è un diritto e un dovere di tutti. La città ha bisogno del teatro. Il teatro ha bisogno dei cittadini e alle 17,30 di Simonetta Medri che parlerà di "Letteratura inglese: William Shakespeare".



Gli incontri sono ad acceso gratuito, per partecipare sono però obbligatori prenotazione e Super Green pass. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 02 43006522 o 02 43006520 oppure scrivere all'email: [email protected]. Il Museo Martinitt e Stelline si trova in corso Magenta 57 a Milano (MM1/MM2 fermata Cadorna Linee 16, 58, 94).