Ale e Franz, spettacolo rinviato al 5 aprile

Vercelli, Teatro Civico: Comincium di Ale e Franz, programmato per il 1° Febbraio rinviato a martedì 5 aprile a causa di contagi da Covid-19 di alcuni componenti della compagnia. A comunicarlo è l'agenzia organizzatrice Il Contato del Canavese

Comincium è il nuovo spettacolo di Ale e Franz. Il duo comico reso popolare da Zelig torna così in scena con una serie di date che toccheranno tutta Italia, tra cui anche Vercelli. “Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti - scrivono i due comici nella presentazione del nuovo spettacolo -. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità".